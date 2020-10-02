Опубликовано видео задержания ФСБ мэра в Иркутской области 

Иркутской области сотрудниками ФСБ задержан глава Усть-Кутского муниципального образования Александр Душин. Следственные органы подозревают чиновника в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, мэр города в 2019 году заключил муниципальный контракт с коммерческой организацией на выполнение работ по благоустройству территории. Позднее он подписал акты о приемке выполненных работ, несмотря на несоответствия с условиями контракта. Как считают правоохранители, 16 миллионов рублей были выплачены из федерального, областного и местного бюджета за невыполненные либо выполненные с нарушение проектной документации работы.