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Опубликовано видео задержания ФСБ мэра в Иркутской области 

Алевтина Жаркова 30 минут назад
В Иркутской области сотрудниками ФСБ задержан глава Усть-Кутского муниципального образования Александр Душин. Следственные органы подозревают чиновника в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, мэр города в 2019 году заключил муниципальный контракт с коммерческой организацией на выполнение работ по благоустройству территории. Позднее он подписал акты о приемке выполненных работ, несмотря на несоответствия с условиями контракта. Как считают правоохранители, 16 миллионов рублей были выплачены из федерального, областного и местного бюджета за невыполненные либо выполненные с нарушение проектной документации работы.
Происшествия , Видео , ФСБ , Иркутская Область
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