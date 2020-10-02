Россиянин зарезал полицейского и покончил с собой

Житель Сыктывкара напал с ножом на двух сотрудников полиции, смертельно ранил одного из них, после чего покончил с собой. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД Коми.

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По данным ведомства, сегодня ночью в полицию обратилась жительница города, которая рассказала, что ее страдающий психическим расстройством муж ведет себя неадекватно. Сотрудники полиции приехали на вызов в квартиру на улице Коммунистической.

«В ходе разбирательства мужчина, 1975 г.р., находившийся в квартире, совершил нападение на сотрудников патрульно-постовой службы УМВД России по городу Сыктывкару, нанеся им ножевые ранения, после чего покончил жизнь самоубийством», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в результате нападения один из полицейских скончался от полученных ран, второй находится в тяжелом состоянии. Ведется расследование.