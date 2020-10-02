Россиянка ранила двоих детей и покончила с собой

Женщина в Волжском (Волгоградская область) ранила ножом своих малолетних детей, затем покончила собой, мальчик в тяжелом состоянии, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Волгоградской области.
"2 октября в одной из квартир дома в городе Волжском обнаружено тело 35-летней местной жительницы. Кроме того, с указанного адреса в лечебное учреждение с ножевыми ранениями были доставлены двое детей женщины — восьмилетний сын и четырехлетняя дочь", — говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По предварительным данным СК, женщина нанесла ранение детям, затем покончила с собой. В настоящее время состояние мальчика медики оценивают как тяжелое. Известно, что в момент трагедии глава семьи находился на заработках в другом районе Волгоградской области.