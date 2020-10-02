Россиянка ранила двоих детей и покончила с собой

"2 октября в одной из квартир дома в городе Волжском обнаружено тело 35-летней местной жительницы. Кроме того, с указанного адреса в лечебное учреждение с ножевыми ранениями были доставлены двое детей женщины — восьмилетний сын и четырехлетняя дочь", — говорится в сообщении.