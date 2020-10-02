«Ее могли отравить»: Адвокат о гибели дочери Конкина 

Адвокат Юлия Нитченко заявила, что дочери актера Владимира Конкина Софии могли без ее ведома дать сильнодействующее вещество. Об этом она рассказала на пресс-конференции, организованной телеканалом «360».

Юрист подчеркнула, что информация о следах алкоголя в организме Конкиной пока не подтверждена

«Около трех промилле алкоголя и снотворное — это информация не официальная, это просто слухи. В Следственном комитете эту информацию не подтвердили и не опровергли», — подчеркнула Нитченко.

Также она прокомментировала фото, на котором якобы запечатлена Конкина с бутылкой вина. Адвокат подчеркнула, что пока неизвестно, Конкина ли это, и вино ли у нее в руках.

При этом Нитченко допустила, что гибель дочери актеры действительно могла быть вызвана сочетанием алкоголя и сильнодействующего препарата. Однако она уверена, что сама женщина не стала бы принимать «смертельный коктейль».

«Мы рассматриваем не только версию об утоплении Софии, но и версию об отравлении. Она не планировала умирать, она хотела жить, у нее были записи к косметологу, стоматологу, покупки для ребенка», — подчеркнула адвокат.

Как писал «Рамблер», о смерти 32-летней дочери Конкина стало известно 24 сентября. Женщина утонула в бассейне фитнес-клуба. «МК» писал, что она пришла в бассейн поздним вечером, когда других посетителей почти не было.

Ее нашли почти на дне и быстро вытащили из воды. Скорая прибыла за считанные минуты, медики смогли восстановить сердечный ритм женщины, но дыхание вернуть не удалось. Она скончалась в реанимации Боткинской больницы.

Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении сотрудников фитнес-клуба.