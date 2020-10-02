Россиянина придавило насмерть ковшом экскаватора 

Новосибирского рабочего насмерть придавило ковшом экскаватора, сообщают спасатели муниципального центра в сообществе в социальной сети «ВКонтакте». Причины трагедии выясняются.

ЧП произошло 1 октября на улице Тайгинской в Калининском районе города. Спасатели отмечают, что погибший по неизвестным пока причинам оказался зажат между радиатором бульдозера и ковшом. От полученных травм рабочий 1988 года рождения скончался на месте.

Чтобы достать тело погибшего, пришлось поднимать ковш при помощи автокрана. В настоящее время тело рабочего передано правоохранителям, которые выясняют обстоятельства трагедии.

Ранее, как сообщал «Рамблер», российский турист в Турции погиб, застряв в окне номера отеля. Голова 58-летнего мужчины оказалась зажата в автоматическом механизме. Россиянин задохнулся. Администрация своей вины в трагедии не видит, ссылаясь на несчастный случай. Родственники погибшего уверяют, что окно было неисправно.