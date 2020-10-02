В подмосковном цирке медведь напал на дрессировщика и его сына. Животное накинулось на мужчину и ребенка после представления в цирке-шапито в «Реутов-парке». В тот момент дрессировщик вел своего подопечного в клетку. Он смог самостоятельно отогнать медведя от сына.