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Пашаев рассказал о нападении и попал на видео 

Вадим Дроздов 48 минут назад
1 октября на бывшего адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева было совершено нападение. Неизвестный мужчина подбежал к адвокату и облил его фекалиями. Нападение произошло возле главного офиса телеканала "360" на Зубовском бульваре, куда адвокат приехал на интервью. По словам самого Пашаева, он догнал нападавшего, поймал его, но удержался от применения физической силы. Адвокат уверен, что это провокация из-за его слов о том, что он собирается разоблачить коррупционеров среди правоохранителей. Пашаев заявил, что сочувствует нападавшему. Эльман посоветовал злоумышленнику связаться с ним и рассказать, кто инициировал нападение.
Происшествия , Видео , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов
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