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Жених погибшей дочери Конкина рассказал о ее долгах 

Lenta.ru 55 минут назад
Жених погибшей дочери Конкина рассказал о ее долгах
Фото: страница Софии Конкиной на Facebook
Михаил Серов, жених дочери российского актера Владимира Конкина Софии, рассказал о ее долгах в эфире ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале, которое опубликовано на YouTube.
По словам Серова, у Конкиной были задолженности по кредитам на общую сумму около 500 тысяч рублей, из-за чего она сильно переживала. Помимо этого он рассказал о проблемах Софии с алкоголем. Он заявил, что из-за этого она однажды уже чуть не утонула в бассейне.
Кроме того, Серов раскрыл подробности последнего вечера Конкиной. По его словам, он уехал из дома примерно в шесть часов вечера. «София должна была поехать по делам, а потом пойти в бассейн. Она всегда ходит туда поздно вечером», — поделился он. Вернувшись домой около 11 вечера, мужчина написал Конкиной сообщение, на которое она не ответила, после чего уехал на работу. Ее дочь Алиса в это время уже спала, добавил он.
София Конкина скончалась в больнице из-за отказа почек. 22 сентября девушку доставили туда из фитнес-клуба с предварительным диагнозом «утопление в пресной воде». В отношении фитнес-центра было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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Происшествия , Владимир Конкин , Михаил Серов , София Конкина
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