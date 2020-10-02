В Нагорном Карабахе продолжаются боевые действия между Азербайджаном и Арменией. Во время одного из обстрелов со стороны Азербайджана пострадали французские журналисты. Их госпитализировали. Также активно ведется информационная война между противоборствующими сторонами. В социальных сетях и на экранах телевизоров появляются многочисленные видеоролики с уничтожением военной техники. И Азербайджан и Армения показывают разбитую технику друг друга. Армения при этом обвиняет Турцию во вмешательстве в конфликтна стороне Азербайджана. В качестве доказательств армянская сторона демонстрирует кадры с неразорвавшимися турецкими снарядами. Азербайджан наносит ночные авиационные удары по территории Нагорного Карабаха.
Появилось видео последствий обстрелов в Карабахе
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