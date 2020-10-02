1 октября в одном из магазинов Краснодара камеры видеонаблюдения засняли нарушителя порядка, который разгромил дегустационную комнату. Преступником оказался бродячий кот, который проломил потолок, когда гулял по крыше здания. Зверь перепугался из-за созданных им неудобств и начал метаться по помещению в поисках выхода. Удивленные продавцы магазина зашли в помещение, услышав грохот, обнаружили кота и поймали его. Директор магазина Александр Нефедов рассказал, что сотрудники торговой точки пытались покормить дебошира, но кот "оказался бродягой, любящим свободу", и просто убежал от людей. Пользователи социальных сетей придумали новую поговорку: "падающий с неба кот — это к новому потолку".
Бродячий кот разгромил магазин и попал на видео
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