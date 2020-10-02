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В Москве умерли 32 человека с коронавирусом

BFM.RUиещё 41
1 час назад
В Москве скончались еще 32 пациента с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Коронавирус возвращается: в Москве умерли 32 человека
Фото: ТАССТАСС
Количество умерших пациентов с коронавирусом в столице впервые с 13 июля превысило 30 человек. Всего в городе скончались 5314 человек с COVID-19.
Происшествия,Москва,
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