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В театра Ермоловой нашли мертвую девушку
Газета.Ru
22 минуты назад
Фото:
РИА Новости
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В помещениях театра Ермоловой в центре Москвы найдено тело девушки. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, девушке 17 лет.
Отмечается, что на месте работают экстренные службы, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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