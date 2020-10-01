Адвокат назвала подозреваемого в гибели дочери Конкина 

Адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко считает сожителя Софии Конкиной Михаила Серова главным подозреваемым в ее убийстве. Об этом она сообщила «Пятому каналу».
По ее словам, жених преследовал Конкину, «не давал ей жизни», ревновал, пара сильно ругалась. В телефоне Софии нашли доказательства их частых ссор на почве ревности, в том числе, и в день гибели девушки.
При этом, как отмечает адвокат, Серов не может ответить, где находился в момент гибели своей возлюбленной.
«Михаил, ее сожитель, дает пояснения достаточно противоречивые и не может объяснить, где он был в промежуток времени, когда София вышла из дома и пошла в фитнес-клуб. Мы до сегодняшнего момента не получили от него ответ касательно его алиби», — заявила Нитченко.
Кроме Михаила, следствие рассматривает в качестве подозреваемых всех, с кем Конкина встречалась, ела и пила в день своей смерти.
Как писал «Рамблер», София Конкина — дочь артиста Владимира Конкина. 24 сентября девушка была найдена без сознания в бассейне фитнес-клуба. Медики смогли ее реанимировать и доставили в реанимацию Боткинской больницы, однако спасти ее жизнь не удалось.