Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Адвокат назвала подозреваемого в гибели дочери Конкина 

Вероника Полынина 11 минут назад
Адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко считает сожителя Софии Конкиной Михаила Серова главным подозреваемым в ее убийстве. Об этом она сообщила «Пятому каналу».
По ее словам, жених преследовал Конкину, «не давал ей жизни», ревновал, пара сильно ругалась. В телефоне Софии нашли доказательства их частых ссор на почве ревности, в том числе, и в день гибели девушки.
При этом, как отмечает адвокат, Серов не может ответить, где находился в момент гибели своей возлюбленной.

«Михаил, ее сожитель, дает пояснения достаточно противоречивые и не может объяснить, где он был в промежуток времени, когда София вышла из дома и пошла в фитнес-клуб. Мы до сегодняшнего момента не получили от него ответ касательно его алиби», — заявила Нитченко.

Кроме Михаила, следствие рассматривает в качестве подозреваемых всех, с кем Конкина встречалась, ела и пила в день своей смерти.
Как писал «Рамблер», София Конкина — дочь артиста Владимира Конкина. 24 сентября девушка была найдена без сознания в бассейне фитнес-клуба. Медики смогли ее реанимировать и доставили в реанимацию Боткинской больницы, однако спасти ее жизнь не удалось.
Комментарии
Происшествия , Видео , Владимир Конкин , Михаил Серов , София Конкина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глюкоза вышла на сцену без нижнего белья
Глюкоза вышла на сцену без нижнего белья
Пока вы спали: «Война в Карабахе перекинется на Россию»
Пока вы спали: «Война в Карабахе перекинется на Россию»
Белорусская оппозиция «кинула» протестовавших рабочих
Белорусская оппозиция «кинула» протестовавших рабочих
Воры в законе пройдут ребрендинг
Воры в законе пройдут ребрендинг
Видео
Пренебрежительное обращение с чемоданами в аэропорту попало на видео
00:20
Пренебрежительное обращение с чемоданами в аэропорту попало на видео
Учения ракетных войск в Иркутской области попали на видео
01:40
Учения ракетных войск в Иркутской области попали на видео
Полицейский автомобиль перевернулся на шоссе и попал на видео
01:02
Полицейский автомобиль перевернулся на шоссе и попал на видео
Россиянин украл манекен в нижнем белье из магазина и попал на видео
00:18
Россиянин украл манекен в нижнем белье из магазина и попал на видео
Высунувшаяся из днища автобуса рука напугала мотоциклиста и попала на видео
00:10
Высунувшаяся из днища автобуса рука напугала мотоциклиста и попала на видео
Пашаева облили нечистотами у входа на телеканал
01:26
Пашаева облили нечистотами у входа на телеканал
Происшествия
Опубликовано видео обладательницы самых больших губ в мире
00:20
Опубликовано видео обладательницы самых больших губ в мире
Общество
Адвокат назвала подозреваемого в гибели дочери Конкина
02:47
Адвокат назвала подозреваемого в гибели дочери Конкина
Происшествия
Неизвестный с заточкой атаковал Саакашвили
04:52
Неизвестный с заточкой атаковал Саакашвили
В мире Кавказ
Ереван пригрозил Баку сокрушительными ударами
02:54
Ереван пригрозил Баку сокрушительными ударами
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение