Адвокат назвала подозреваемого в гибели дочери Конкина 

По ее словам, жених преследовал Конкину, «не давал ей жизни», ревновал, пара сильно ругалась. В телефоне Софии нашли доказательства их частых ссор на почве ревности, в том числе, и в день гибели девушки.

При этом, как отмечает адвокат, Серов не может ответить, где находился в момент гибели своей возлюбленной.

«Михаил, ее сожитель, дает пояснения достаточно противоречивые и не может объяснить, где он был в промежуток времени, когда София вышла из дома и пошла в фитнес-клуб. Мы до сегодняшнего момента не получили от него ответ касательно его алиби», — заявила Нитченко.

Кроме Михаила, следствие рассматривает в качестве подозреваемых всех, с кем Конкина встречалась, ела и пила в день своей смерти.