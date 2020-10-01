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Директора приюта для животных зарезали в Москве 

Вероника Полынина 30 минут назад
Директора приюта для животных зарезали в Москве
Фото: РИА Новости
В Москве зарезали директора приюта для бездомных животных — подполковника МВД в отставке.
Как сообщает телеграм-канал Life Shot, убийство произошло в столичном районе Некрасовка. К погибшему со спины подбежал неизвестный мужчина, вонзил ему нож в шею и скрылся.
Обстоятельства преступления выясняются. Ведется розыск подозреваемого.
Ранее «Рамблер» писал, что в реке на Алтае был найден труп 39-летнего местного жителя. Он занимался перепродажей сельскохозяйственной продукции и одалживал деньги тем, кому отказывали банки, под вдвое меньшие проценты, чем в кредитных организациях. По подозрению в убийстве был задержан фермер, задолжавший ему 10 млн рублей. Он признался в совершении преступления, однако жена погибшего считает, что фермер невиновен и выгораживает настоящих убийц.
Происшествия , МВД , Москва
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