Директора приюта для животных зарезали в Москве 

Москве зарезали директора приюта для бездомных животных — подполковника МВД в отставке.

Как сообщает телеграм-канал Life Shot, убийство произошло в столичном районе Некрасовка. К погибшему со спины подбежал неизвестный мужчина, вонзил ему нож в шею и скрылся.

Обстоятельства преступления выясняются. Ведется розыск подозреваемого.

Ранее «Рамблер» писал, что в реке на Алтае был найден труп 39-летнего местного жителя. Он занимался перепродажей сельскохозяйственной продукции и одалживал деньги тем, кому отказывали банки, под вдвое меньшие проценты, чем в кредитных организациях. По подозрению в убийстве был задержан фермер, задолжавший ему 10 млн рублей. Он признался в совершении преступления, однако жена погибшего считает, что фермер невиновен и выгораживает настоящих убийц.