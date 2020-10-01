Адвокат высказалась о видео с дочерью Конкина

Адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко прокомментировала видеозапись, на которой дочь заслуженного артиста России София Конкина покупает алкоголь незадолго до трагедии в фитнес-центре.

По словам Нитченко, девушка на видео действительно похожа на Софию, но подтвердить эту информацию должны следователи.

Юрист отметила, что даже если запись подлинна, она не объясняет наличие в крови и моче дочери актера трех промилле алкоголя и сильнодействующего снотворного.

"Девушка идет с бутылкой вина. Но бутылка вина — это не три промилле в крови", — сказала адвокат в комментарии телеканалу РЕН ТВ.

Она добавила, что при себе у погибшей не было таблеток, лишь бутылка минеральной воды.

Ранее СМИ опубликовали запись с камер видеонаблюдения, на которой София Конкина покупает в магазине бутылку вина.