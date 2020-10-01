Адвокат высказалась о видео с дочерью Конкина

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Адвокат семьи Конкиных прокомментировала видео с дочерью актера 

РИА Новости 38 минут назад
Адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко прокомментировала видеозапись, на которой дочь заслуженного артиста России София Конкина покупает алкоголь незадолго до трагедии в фитнес-центре.
По словам Нитченко, девушка на видео действительно похожа на Софию, но подтвердить эту информацию должны следователи.
Юрист отметила, что даже если запись подлинна, она не объясняет наличие в крови и моче дочери актера трех промилле алкоголя и сильнодействующего снотворного.

"Девушка идет с бутылкой вина. Но бутылка вина — это не три промилле в крови", — сказала адвокат в комментарии телеканалу РЕН ТВ.

Она добавила, что при себе у погибшей не было таблеток, лишь бутылка минеральной воды.
Ранее СМИ опубликовали запись с камер видеонаблюдения, на которой София Конкина покупает в магазине бутылку вина.
Софию Конкину госпитализировали 22 сентября из бассейна в Москве. Медикам не удалось ее спасти, по предварительным данным, причиной гибели стало утопление. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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Комментарии
Происшествия , Видео , София Конкина , СКР , РЕН ТВ
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