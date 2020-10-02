Россиянин погиб в Турции страшной смертью

Российский турист из Татарстана погиб во время отдыха в Турции

Как сообщают Известия, 55-летний мужчина отдыхал в Турции вместе с семьей. Они заселились в комнату под мансардой, где было установлено автоматическое окно. По словам жены погибшего, в какой-то из дней оно по неизвестной причине опустилось и насмерть придавило голову мужчины — он не смог выбраться и задохнулся.

Родственники россиянина убеждены, что механизм окна был неисправен, но представители отеля отказываются им помогать и не хотят идти им навстречу.

Ранее "СП" писала, что в турецком городе Кемере погибла туристка из РФ. Женщине было 65 лет, она попала под колеса микроавтобуса.