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В Турции россиянин погиб страшной смертью 

Свободная пресса и ещё 3 1 час назад
Россиянин погиб в Турции страшной смертью
Фото: depositphotos.com
Российский турист из Татарстана погиб во время отдыха в Турции.
Как сообщают Известия, 55-летний мужчина отдыхал в Турции вместе с семьей. Они заселились в комнату под мансардой, где было установлено автоматическое окно. По словам жены погибшего, в какой-то из дней оно по неизвестной причине опустилось и насмерть придавило голову мужчины — он не смог выбраться и задохнулся.
Родственники россиянина убеждены, что механизм окна был неисправен, но представители отеля отказываются им помогать и не хотят идти им навстречу.
Ранее "СП" писала, что в турецком городе Кемере погибла туристка из РФ. Женщине было 65 лет, она попала под колеса микроавтобуса.
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Происшествия , Другое , Республика Татарстан , Турция
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