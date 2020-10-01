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В Москве закрыт первый рынок за нарушение масочного режима 

Артём Кульша 19 минут назад
В Москве закрыт первый рынок за нарушение масочного режима
Фото: РИА Новости
Работа Коптевского рынка в Москве приостановлена из-за нарушения масочного режима. Об этом сообщает РИА Новости.
Главный специалист-эксперт территориального управления Роспотребнадзора по столице в Северном административном округе Нонна Малчук рассказала, что некоторое время назад ведомство провело проверку на Коптском рынке. В ходе нее были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе отсутствие дезинфицирующих средств и бактерицидных ламп, частичное отсутствие масок и неудовлетворительное санитарное содержание туалетных комнат.

«В отношении рынка осуществлен временный запрет деятельности», — сообщила Малчук.

Она напомнила, что запрет продлится до решения суда, что оно будет принято не позднее, чем через 90 дней, а также что рынок может быть оштрафован на сумму до 500 тысяч рублей.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», начальник Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк рассказал, что в течение четырех последних месяцев почти 50 предприятий торговли были закрыты в городе из-за несоблюдения масочного режима, а Центральный универсальный магазин (ЦУМ) был оштрафован более чем на миллион рублей по той же причине.
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Происшествия , Алексей Немерюк , ЦУМ , Роспотребнадзор , Москва
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