В Москве закрыт первый рынок за нарушение масочного режима 

Работа Коптевского рынка в Москве приостановлена из-за нарушения масочного режима. Об этом сообщает РИА Новости.

Главный специалист-эксперт территориального управления Роспотребнадзора по столице в Северном административном округе Нонна Малчук рассказала, что некоторое время назад ведомство провело проверку на Коптском рынке. В ходе нее были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе отсутствие дезинфицирующих средств и бактерицидных ламп, частичное отсутствие масок и неудовлетворительное санитарное содержание туалетных комнат.

«В отношении рынка осуществлен временный запрет деятельности», — сообщила Малчук.

Она напомнила, что запрет продлится до решения суда, что оно будет принято не позднее, чем через 90 дней, а также что рынок может быть оштрафован на сумму до 500 тысяч рублей.