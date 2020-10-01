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В Челябинске разбился насмерть курсант военного училища

Ura.Ru
17 минут назад
В Челябинске курсанта военного училища штурманов (ЧВВАКУШ) ночью нашли с тяжелыми травмами под окнами одного из корпусов училища. Парня доставили в областную больницу скорой помощи, сообщили URA.RU в управлении здравоохранения города. Спустя некоторое время он скончался в реанимации.
В российском военном училище произошла трагедия
Фото: ТАССТАСС
«Пострадавшего с травмами, характерными для падения с высоты, доставили в ОКБ 3. Скорая забрала его от общежития училища», — пояснили URA.RU в горздраве. Однако врачи оказались бессильны.
Сейчас руководство училища совместно с правоохранителями проверяет обстоятельства трагедии. По предварительным данным, курсант решил покурить, сидя на подоконнике. В какой-то момент он потерял равновесие, сорвался и упал с высоты третьего этажа.
Происшествия,Челябинск,
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