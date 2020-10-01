Четыре человека совершили нападение на экс-защитника Ефремова у дверей телевизионного канала, куда тот приехал на интервью. Пашаева облили нечистотами. Погнавшись за одним из злоумышленников, скандально известный адвокат так и не смог задержать его. Однако участник хулиганской акции выронил документы, сейчас они находятся у Пашаева.