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Рассказавший о нападении у входа на ТВ Пашаев попал на видео

Алевтина Жаркова
22 минуты назад
На Эльмана Пашаева напали неизвестные у входа в здание телеканала «360». Об этом бывший адвокат актера Михаила Ефремова сообщил журналистам.
Четыре человека совершили нападение на экс-защитника Ефремова у дверей телевизионного канала, куда тот приехал на интервью. Пашаева облили нечистотами. Погнавшись за одним из злоумышленников, скандально известный адвокат так и не смог задержать его. Однако участник хулиганской акции выронил документы, сейчас они находятся у Пашаева.
«Было совершено нападение только что, при входе к вам, телеканал “360” Я думаю, кто это совершил, ответить по всей строгости. У меня все его документы есть. Я его догнал. К сожалению, удержать не получилось», - рассказал об инциденте Пашаев.
Происшествия,Видео,Эльман Пашаев,Михаил Ефремов,
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