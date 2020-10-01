Вчера, как сообщал «Рамблер», Пашаев пообещал назвать имя высокопоставленного чиновника, который якобы заказал дело в отношении актера Михаила Ефремова . Сегодня четыре человека налетели на Пашаева у входа в редакцию «360» с криками про его вчерашнее высказывание и чем-то облили.

«По всем признакам, субстанцией были (экскременты. — Прим. ред.)», — сообщает издание.

Сам Пашаев рассказал «360», что догнал одного из нападавших, не смог его удержать, однако тот выронил документы на имя Ильи И. Юрист пообещал воспитать молодого человека по всей строгости так, что ему больше не придет в голову заниматься подобными вещами.