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На Пашаева напали и облили фекалиями 

Артём Кульша 38 минут назад
Адвокат Эльман Пашаев подвергся нападению. Об этом сообщает «360».
Вчера, как сообщал «Рамблер», Пашаев пообещал назвать имя высокопоставленного чиновника, который якобы заказал дело в отношении актера Михаила Ефремова. Сегодня четыре человека налетели на Пашаева у входа в редакцию «360» с криками про его вчерашнее высказывание и чем-то облили.

«По всем признакам, субстанцией были (экскременты. — Прим. ред.)», — сообщает издание.

Сам Пашаев рассказал «360», что догнал одного из нападавших, не смог его удержать, однако тот выронил документы на имя Ильи И. Юрист пообещал воспитать молодого человека по всей строгости так, что ему больше не придет в голову заниматься подобными вещами.

«Кто совершает на меня нападение, они замучаются. Меня ничего не остановит! Мой совет: (Илья. — Прим. ред.), подойди ко мне, расскажи, кто является заказчиком. Это самый лучший выход. Я хотел бы сказать, что меня пугать нереально!» — добавил он.

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Происшествия , Видео , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов
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