Помощник главы Абхазии задержан в России

Фото: РИА Новости РИА Новости

Авидзба задержан на десять суток за нарушение границы в августе. Тогда в соцсетях появилась видеозапись, на которой мужчина на черном внедорожнике таранит ворота на границе России и Абхазии, сотрудник погранслужбы пытается его остановить.

Позже в Сети были опубликованы пояснения, сделанные якобы от имени Авидзбы. Предположительно, его не пропускали через границу из-за ограничений, наложенных приставами, игнорируя его дипломатический паспорт. В УФССП по Краснодарскому краю подтвердили, что у Авидзбы были долги, они погашены, передает РИА «Новости».

«Он добровольно явился в следственные органы. У нас до этого велись переговоры с соответствующими структурами Российской Федерации, и была уверенность, что к нему не будет применена мера пресечения, но в итоге его задержали на десять суток, до суда», – сказал Шамба.

Он уточнил, что у Авидзбы есть дипломатическая неприкосновенность, которую не учли в российских следственных органах. «Чем все это обернется, мы сказать не можем», – отметил секретарь Совбеза.