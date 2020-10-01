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На показавшую в Сети избиение сына мать завели дело

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад
Жительница Тюмени транслировала избиение сына в интернете, в отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального управления СК.
На показавшую в Сети избиение сына мать завели дело
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Женщина, по версии следствия, наносила побои старшему сыну 2008 года рождения, этот процесс она транслировала в интернете, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Также подозреваемая оскорбляла старшего и младшего сыновей нецензурной бранью, и унижала их.
«Следственными органами... в отношении 32-летней женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего лица»)», – отметили в СК.
Ранее в сентябре в Подмосковье мать оставила новорожденную дочку на лавке, женщину обнаружили позднее.
Происшествия,Криминал,СКР,Тюмень,
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