Россиянин заступился за кондуктора и избил мужчину 

Житель Санкт-Петербурга избил мужчину, который ударил женщину-кондуктора. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в троллейбусе. Кондуктор уличила одного из пассажиров в неоплате проезда. Тот отказался и платить, и покинуть общественный транспорт и стал спорить с женщиной. В какой-то момент он толкнул ее рукой в лицо.

После этого, судя по видеозаписи, которую опубликовал «Mash на Мойке», другой пассажир ударил безбилетника в область затылка. Тот обернулся. Мужчины стали драться. В определенный момент мужчина, заступившийся за кондуктора, достал газовый баллончик и распылил его содержимое в лицо противнику. Тот сел, закрыв лицо руками. Его соперник взял свои вещи, пнул безбилетника в лицо и ушел.

«Походу, в троллейбусах теперь не только зайцы ездят, но и волки», — отметил «Mash на Мойке».