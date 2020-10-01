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Россиянин заступился за кондуктора и избил мужчину 

Артём Кульша 1 час назад
Россиянин заступился за кондуктора и избил мужчину
Фото: ТАСС
Житель Санкт-Петербурга избил мужчину, который ударил женщину-кондуктора. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
Инцидент произошел в троллейбусе. Кондуктор уличила одного из пассажиров в неоплате проезда. Тот отказался и платить, и покинуть общественный транспорт и стал спорить с женщиной. В какой-то момент он толкнул ее рукой в лицо.
После этого, судя по видеозаписи, которую опубликовал «Mash на Мойке», другой пассажир ударил безбилетника в область затылка. Тот обернулся. Мужчины стали драться. В определенный момент мужчина, заступившийся за кондуктора, достал газовый баллончик и распылил его содержимое в лицо противнику. Тот сел, закрыв лицо руками. Его соперник взял свои вещи, пнул безбилетника в лицо и ушел.

«Походу, в троллейбусах теперь не только зайцы ездят, но и волки», — отметил «Mash на Мойке».

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», 36-летний мужчина распылил в лицо исполняющей обязанности министра здравоохранения Камчатского края Марине Волковой экстракт красного жгучего перца из аэрозольного баллона. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
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Происшествия , Марина Волкова , Санкт-Петербург
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