Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Труп российского бизнесмена нашли на дне реки 

Артём Кульша 44 минуты назад
Труп российского бизнесмена нашли на дне реки
Фото: РИА Новости
Труп бизнесмена был найден в реке на Алтае. Об этом сообщает «Тайга.инфо».
39-летний житель села Шипунова Алтайского края Сергей занимался перепродажей сельскохозяйственной продукции и одалживал деньги тем, кому отказывали банки, под вдвое меньшие проценты, чем в кредитных организациях.
26 июля он пропал. 27-го его жена обнаружила брошенный автомобиль Сергея. Некоторое время спустя рыбаки нашли тело предпринимателя в реке Чарыш. Оно было завернуто в сетку рабицу, к нему был прицеплен груз.
Убившего двоих грабителей бизнесмена застрелили
Экспертиза показала, что мужчина погиб в результате огнестрельного ранения. Правоохранительные органы возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Убийство». По подозрению в совершении преступления был задержан фермер Владимир.
Он дружил с Сергеем семьями и задолжал ему 10 миллионов рублей. Мужчина признал вину в убийстве. Между тем жена погибшего считает, что Владимир выгораживает истинных убийц ее мужа, потому что не смог бы самостоятельно завернуть в рабицу труп ростом 190 сантиметров и весом 150 килограммов.
Комментарии
Происшествия , МВД , Алтай , Алтайский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ширвиндт ответил Собянину на призыв сидеть дома
Ширвиндт ответил Собянину на призыв сидеть дома
Разоблачение Клинтон разведкой РФ вызвало скандал в США
Разоблачение Клинтон разведкой РФ вызвало скандал в США
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
Алексей Воробьев перенес инсульт
Алексей Воробьев перенес инсульт
Видео
Крушение F-35B после столкновения с KC-130J попало на видео
00:09
Крушение F-35B после столкновения с KC-130J попало на видео
Происшествия США
Окутанный густым туманом Челябинск попал на видео
00:59
Окутанный густым туманом Челябинск попал на видео
Общество
Опубликовано видео ночных артиллерийских ударов армии Азербайджана
01:14
Опубликовано видео ночных артиллерийских ударов армии Азербайджана
Конфликты В мире
Учения артиллеристов попали на видео
01:24
Учения артиллеристов попали на видео
Армия
Выход нового корвета на испытания попал на видео
00:47
Выход нового корвета на испытания попал на видео
Армия
Крушение F-35B попало на видео
00:09
Крушение F-35B попало на видео
Армия В мире
Байден оскорбил Трампа и попал на видео
00:56
Байден оскорбил Трампа и попал на видео
Политика
Турецкие истребители над Карабахом попали на видео
02:54
Турецкие истребители над Карабахом попали на видео
Армия
Опубликовано видео потопа в Керчи
01:05
Опубликовано видео потопа в Керчи
Происшествия
Доцент Соколов угрожал убить и закопать свою любовницу
04:09
Доцент Соколов угрожал убить и закопать свою любовницу
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение