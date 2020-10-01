Труп российского бизнесмена нашли на дне реки 

Труп бизнесмена был найден в реке на Алтае . Об этом сообщает «Тайга.инфо».

39-летний житель села Шипунова Алтайского края Сергей занимался перепродажей сельскохозяйственной продукции и одалживал деньги тем, кому отказывали банки, под вдвое меньшие проценты, чем в кредитных организациях.

26 июля он пропал. 27-го его жена обнаружила брошенный автомобиль Сергея. Некоторое время спустя рыбаки нашли тело предпринимателя в реке Чарыш. Оно было завернуто в сетку рабицу, к нему был прицеплен груз.

Экспертиза показала, что мужчина погиб в результате огнестрельного ранения. Правоохранительные органы возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Убийство». По подозрению в совершении преступления был задержан фермер Владимир.

Он дружил с Сергеем семьями и задолжал ему 10 миллионов рублей. Мужчина признал вину в убийстве. Между тем жена погибшего считает, что Владимир выгораживает истинных убийц ее мужа, потому что не смог бы самостоятельно завернуть в рабицу труп ростом 190 сантиметров и весом 150 килограммов.