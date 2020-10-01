30 сентября на крымский город Керчь обрушились сильнейшие ливни, которые были принесены циклоном из Турции. Накануне МЧС предупреждало о ливнях, грозах, граде и шквалистом ветре в Крыму. Из-за сильных осадков оказались подтоплены улицы Керчи и Севастополя. Очевидцы непогоды выкладывали в социальные сети видеоролики с места происшествия. Из-за большого количества осадков некоторые дороги и тротуары скрылись под водой. Ливневые канализации с трудом справлялась с потоками воды. Пешеходы также столкнулись с проблемой: после дождя перейти улицы в некоторых местах было невозможно. Часть легковых машин останавливалась, так как в двигатель попадала вода.
Опубликовано видео потопа в Керчи
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