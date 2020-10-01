По информации РИА Новости, в июне два российских самолета-амфибии Бе-200 прибыли в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров. Воздушные судна на протяжении четырех месяцев будут находиться на дежурстве в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума. Один из Бе-200 в том числе принимал участие в тушении пожара на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья в начале июля.