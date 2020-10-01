Гражданская жена Захарова обратилась к Путину

Ранее в Пресненском суде Москвы сообщили РИА Новости, что Стерхова оспорила приговор актеру. Во время судебного процесса она пыталась доказать, что их отношения с Захаровым, независимо от юридического оформления, в сущности были семейными. На одном из заседаний женщина заявила, что Захаров был ей очень близок, они 20 лет жили вместе, вместе отдыхали, были общие друзья. Однако суд отказался признать ее потерпевшей по делу, таковыми были признаны вдова, двое сыновей и брат Захарова.

Как указывает mk.ru, женщина отправила десятки жалоб и заявлений в различные ведомства, однако они остались без ответа.

"Я уже не знаю, кому писать и звонить. Поэтому решила отправить заявление Путину. Возможно, после моего письма в администрацию президента хоть кто-то обратит на меня внимание, дело сдвинется с мертвой точки", — заявила Стерхова.

Женщина утверждает, что с подачи юристов, знакомых с экс-адвокатом Ефремова Эльманом Пашаевым , ее участковый якобы составил "подложный документ", согласно которому Захаров лишь снимал у нее "койко-место".

"При помощи этого "документа" Пашаев и другие стали говорить про "койко-место", продолжая тем самым оскорблять меня и унижать память Сергея", — добавила она.

По ее мнению, вдова и родственники Захарова дали на предварительном следствии ложные показания, чем якобы ввели суд в заблуждение и помешали "принять законное и обоснованное решение" в отношении ее ходатайств.

При этом Стерхова заявила, что если Ефремов и его защитники изберут "разумную позицию", то ее отношение к нему может измениться.

"Все будет зависеть от Михаила Олеговича, его отношения к произошедшему и отношения к людям, которым он причинил боль", — сказала женщина.