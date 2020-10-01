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Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым обратилась к Путину 

РИА Новости и ещё 2 35 минут назад
Гражданская жена Захарова обратилась к Путину
Фото: РИА Новости
Ирина Стерхова, гражданская жена курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, написала письмо президенту Владимиру Путину, в котором пожаловалась на отказ суда признать ее потерпевшей по делу артиста. Об этом сообщает mk.ru.
Ранее в Пресненском суде Москвы сообщили РИА Новости, что Стерхова оспорила приговор актеру. Во время судебного процесса она пыталась доказать, что их отношения с Захаровым, независимо от юридического оформления, в сущности были семейными. На одном из заседаний женщина заявила, что Захаров был ей очень близок, они 20 лет жили вместе, вместе отдыхали, были общие друзья. Однако суд отказался признать ее потерпевшей по делу, таковыми были признаны вдова, двое сыновей и брат Захарова.
Как указывает mk.ru, женщина отправила десятки жалоб и заявлений в различные ведомства, однако они остались без ответа.

"Я уже не знаю, кому писать и звонить. Поэтому решила отправить заявление Путину. Возможно, после моего письма в администрацию президента хоть кто-то обратит на меня внимание, дело сдвинется с мертвой точки", — заявила Стерхова.

Женщина утверждает, что с подачи юристов, знакомых с экс-адвокатом Ефремова Эльманом Пашаевым, ее участковый якобы составил "подложный документ", согласно которому Захаров лишь снимал у нее "койко-место".

"При помощи этого "документа" Пашаев и другие стали говорить про "койко-место", продолжая тем самым оскорблять меня и унижать память Сергея", — добавила она.

По ее мнению, вдова и родственники Захарова дали на предварительном следствии ложные показания, чем якобы ввели суд в заблуждение и помешали "принять законное и обоснованное решение" в отношении ее ходатайств.
При этом Стерхова заявила, что если Ефремов и его защитники изберут "разумную позицию", то ее отношение к нему может измениться.

"Все будет зависеть от Михаила Олеговича, его отношения к произошедшему и отношения к людям, которым он причинил боль", — сказала женщина.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Апелляции на приговор также подали сам артист, Пашаев и его коллега Елизавета Шаргородская, по отдельности новые адвокаты актера Владимир Васильев и Петр Хархорин и компания, которой принадлежала машина курьера.
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Происшествия , Общество , Владимир Васильев , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Ирина Стерхова , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , ФСИН , РИА Новости , Московский комсомолец , Москва
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