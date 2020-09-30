Самолет не долетел до Петербурга из-за ЧП на борту 

Самолет пришлось посадить из-за резкого ухудшения самочувствия маленького ребенка на борту.

Прибытие рейса в Санкт-Петербург задерживается на три часа. Как следует из информации, размещенной на онлайн-табло аэропорта Пулково, рейс должен был приземлиться в Петербурге в 20:50. Теперь его прибытие ожидается в 23:40.

По информации «Фонтанки» , у ребенка поднялась высокая температура.

Как писал «Рамблер», 4 сентября на борту самолета, летевшего из Перми в Москву, скоропостижно скончалась девочка. Она летела в столицу на операцию сопровождении матери и врача-реаниматолога. По пути у девочки возникли проблемы с дыханием.