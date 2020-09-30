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Самолет не долетел до Петербурга из-за ЧП на борту 

Вероника Полынина 24 минуты назад
Самолет не долетел до Петербурга из-за ЧП на борту
Фото: РИА Новости
Самолет авиакомпании Pegas Fly, летевший из Антальи в Санкт-Петербург, экстренно сел в Сочи, передает телеграм-канал «Мегаполис».
Самолет пришлось посадить из-за резкого ухудшения самочувствия маленького ребенка на борту.
Прибытие рейса в Санкт-Петербург задерживается на три часа. Как следует из информации, размещенной на онлайн-табло аэропорта Пулково, рейс должен был приземлиться в Петербурге в 20:50. Теперь его прибытие ожидается в 23:40.
По информации «Фонтанки», у ребенка поднялась высокая температура.
Как писал «Рамблер», 4 сентября на борту самолета, летевшего из Перми в Москву, скоропостижно скончалась девочка. Она летела в столицу на операцию сопровождении матери и врача-реаниматолога. По пути у девочки возникли проблемы с дыханием.
Происшествия , Анталья , Санкт-Петербург , Сочи
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