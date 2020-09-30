Гибель дочери Конкина запутала следствие

По словам адвоката Юлии Нитченко, дело о гибели дочери Конкина не менее запутанно, чем история с Ефремовым.

Cотрудники СК проверяют версию об умышленном убийстве дочери актера Владимира Конкина. Девушку, которая прекрасно плавала, обнаружили захлебнувшейся в бассейне фитнес-центра глубиной всего 1,6 метра. По словам сотрудников клуба, она была пьяна. Родственники же уверены: ее утопили. История настолько загадочная, что по этому делу уже создана специальная следственная группа. «Одно ясно: что это не было суицидом, — говорит адвокат артиста Юлия Нитченко. — София хотела жить и находилась в прекрасном настроении. Есть сомнения и в том, что это мог быть несчастный случай».

— Юлия, расскажите, есть ли какие-то новости в расследовании этого дела?

— Из главных новостей — что оно теперь находится в Следственном управлении по ЦАО и для него создается специальная группа. Что, кстати, бывает крайне редко, когда рассматриваются преступления, связанные с нарушением правил безопасности. Скорее всего, дело возбуждается с целью изучения именно версии убийства, так как в бассейне были уничтожены или повреждены записи с камер видеонаблюдения. Их нет — это официально подтвержденный факт.

Второй момент. Рассматривается версия отравления! Я лично прослушала разговоры Софии со своими подругами, и, судя по записям, в восемь часов вечера девушка была абсолютно трезва. Она купила ребенку аксессуары для плавания и строила планы, чем займется в ближайшие дни. То есть умирать она не хотела — это совершенно точно.

Со здоровьем у нее тоже было все в порядке: ни болезней сердца, ни чего-то такого, что могло бы привести к подобному финалу.

— Значит, это не самоубийство?

— Эту версию мы исключаем полностью. В тех же разговорах со знакомыми София была абсолютно спокойна. Грубо говоря, не рассказывала им ни о каких переживаниях и не заявляла, что ей не хочется жить. Ну а версию с несчастным случаем мы рассматриваем лишь в контексте того, что девушка якобы пришла, накачанная каким-то снотворным. Только где и при каких обстоятельствах она могла его употребить?!

— То есть вы сомневаетесь, что в ее крови были алкоголь и лекарства?

— К сожалению, я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. Зато лично видела медицинское заключение за подписью и печатью, в котором указано, что «причина смерти не установлена». Это уже опровергает версию о несчастном случае! Что было на самом деле — покажет судмедэкспертиза, которая, как мне сообщили в морге, будет проводиться 30-40 дней. Кроме того, взяты дополнительные образцы — это уже на тот случай, если ее кто-нибудь топил.

К тому же смотрите: если в ее крови действительно была настолько огромная доза алкоголя (даже больше, чем у Ефремова, когда он попал в ДТП!), то это значит, что София пришла бы в фитнес-центр, едва держась на ногах. Как же ее тогда пустили?

— Вы говорите, что у девушки не было поводов расстаться с жизнью. А если это финансовые трудности? Пишут, что ей приходилось обращаться в ломбард.

— Я исключаю этот момент. Да, в ее рюкзаке действительно нашли документы на какие-то мелкие суммы — что-то вроде 12 тысяч рублей, но это совсем ничего не значит. К тому же она писала в службу судебных приставов о снятии ареста со своих счетов в связи с оплатой задолженности.

Но самое главное: у нее был отец, на которого она всегда могла положиться! Когда они виделись в начале сентября, он ей так и сказал: «Если тебе будут нужны деньги, чтобы закрыть свои долги, можешь обращаться в любой момент». Владимир Алексеевич это потом подтвердил.

То есть такие вещи мы не рассматриваем в принципе! Это не то, из-за чего можно покончить жизнь самоубийством. Возможно, были другие финансовые моменты и она кому-то мешала?

— Значит, вы придерживаетесь мнения, что с ней расправились.

— Да, и оно особенно укрепилось после прослушивания разговоров Софии с ее подругами. Судя по ним, у девушки были определенные опасения, о которых она открыто говорила, но какие именно — я пока не могу раскрыть. Что стоит сказать, так это то, что СК полностью растерял все вещественные доказательства, и нам совершенно непонятно, как их будут восстанавливать. У них нет ни телефона девушки, ни личных вещей, ни документов, которые она всегда держала при себе. Не проведен обыск квартиры. Честно говоря, мы поражены, что бывает такой непрофессионализм.

— Хорошо. Если Софию действительно убили, правда ли, что в списке подозреваемых ее молодой человек?

— Эта версия тоже проверяется, хотя на самом деле их несколько. Мы хотим, чтобы допросили еще и подруг, чтобы узнать, с кем у нее могли быть конфликты и у кого могли быть мотивы убийства. Важно, чтобы это было сделано как можно скорее: по горячим следам, пока все свежо.

— Скажите, а как сейчас себя чувствует Владимир Алексеевич и общается ли он с людьми?

— Насколько я знаю, ему очень плохо, поэтому дозвониться до него невозможно. Все коммуникации поддерживает его директор Елена, которая также не может ничего ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что сотрудничество со следствием идет только через меня.

Кстати, Елена видела Софию за три дня до смерти и говорит, что она была в великолепном настроении. При этом абсолютно все родственники подтверждают, что никто из них не знал ее сожителя. Известно лишь то, что они нашли друг друга на одном из сайтов знакомств, что он не москвич и работал водителем такси. Теперь наша задача — выяснить, какие у них были отношения. Не то чтобы мы кого-то уличаем — мы подозреваем всех, кто был с ней в тот день!

— Можно сказать, что дело будет сложным? Таким же, как в истории с Ефремовым?

— Оно очень сложное! Чего только стоит доказать факт отравления! Что человек действительно пошел, приобрел диазепам и бутылку вина, а потом встретился с Софией и напоил ее до такого состояния, нужно знать наверняка. Должны быть неопровержимые доказательства вины. Впрочем, мы рассматриваем еще несколько версий, о которых пока нельзя говорить. Для этого мы провели собственное расследование и теперь имеем очень интересную информацию.

На всякий случай отмечу: то, что Софию убили, мы можем лишь предполагать. Подтвердить или опровергнуть это могут лишь следственные органы!