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Российского туриста арестовали в Таиланде за ограбление бунгало 

Lenta.ru и ещё 1 58 минут назад
Россиянина арестовали в Таиланде за ограбление бунгало
Фото: globallookpress.com
Россиянина, застрявшего в Таиланде во время пандемии коронавируса, арестовали за ограбление бунгало и нападение с ножницами на сотрудника национального парка Дойсутхеп. Об этом сообщает газета The Tiger.
По данным местного издания, подобные преступления турист мог совершать в течение нескольких месяцев — в полицию поступило несколько заявлений от путешественников, которые проживали в бунгало на территории парка. Люди жаловались, что просыпались утром в своих номерах и обнаруживали пропажу ценных вещей.
В результате сотрудники нацпарка усилили ночное патрулирование и поймали россиянина на месте преступления. 32-летний мужчина оказал сопротивление, ударив одного из охранников ножницами по голове, после чего пострадавшего госпитализировали, а грабителя доставили в отдел полиции.
Ранее сообщалось, что россиянин избежал британской тюрьмы в рамках судебного процесса по обвинению в биржевой торговле с использованием инсайдерской информации. Для этого ему хватило удаления со смартфона популярного мессенджера WhatsApp.
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Происшествия , Криминал , Таиланд
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