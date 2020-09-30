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Надзирательница четыре месяца тайно занималась сексом в тюрьме с опасным убийцей 

Lenta.ru 1 час назад
Надзирательница занялась сексом с опасным убийцей
Фото: Reuters
Тюремная надзирательница из английского города Райд, остров Уайт, четыре месяца занималась сексом с опасным преступником, отбывающим срок за двойное убийство. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Согласно материалам дела, 32-летняя Лорен Макинтайр тайно поддерживала интимные отношения с заключенным Эндрю Робертсом в период с августа по декабрь 2018 года. Кроме того, работница тюрьмы якобы позволила своему любовнику избить ее коллегу Самуэля Лайдлера.
Робертс попал в тюрьму в 2003 году за убийство своей партнерши Луизы Ломм и их восьмимесячной дочери. На тот момент 22-летнего мужчину поймали и арестовали спустя пять дней после совершенного им преступления. Он приговорен к пожизненному сроку.
По делу Макинтайр идет расследование. Ее освободили под залог до следующего судебного слушания, которое назначено на октябрь. Надзирательницу обвиняют в сексуальных связях с Робертсом и в том, что она позволяла ему незаметно пользоваться сотовым телефоном. По предварительным данным, она вела с ним переписку и делилась своими снимками.
В мужской тюрьме, где произошел инцидент, находятся около тысячи человек. Большая часть заключенных отбывает срок за преступления сексуального характера.
Ранее сообщалось, что надзирательница мужской тюрьмы Пентонвиль, Лондон, попала под арест после того, как занялась сексом с насильником. 26-летняя работница тюрьмы, имя которой не раскрывается, вступила в интимную связь на рабочем месте с 27-летним преступником Димеком Амуром.
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