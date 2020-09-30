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Любовника российской школьницы посадили за убийство 

Lenta.ru 1 час назад
Любовника российской школьницы посадили за убийство
Фото: Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга»
Московский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к восьми годам лишения свободы 35-летнего Александра Ходырева за убийство мужчины. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.
Из материалов дела следует, что подсудимый был любовником 16-летней школьницы. Против их связи выступил друг семьи несовершеннолетней. 11 мая 2019 года он встретился с Ходыревым и потребовал, чтобы школьница вернулась домой. Ее взрослому любовнику это не понравилось и он избил потерпевшего. Тот умер на месте происшествия от тяжелого ушиба головного мозга.

«Ничего более, например, поджог тела, подсудимому не вменялось, доказано в суде не было и в фабуле дела отсутствует», — отметили в пресс-службе.

Ходырева задержали. Его подруга проходила свидетелем по делу и поначалу давала показания, изобличающие любовника. Однако школьница отказалась от своих слов после того, как Ходырева стала защищать адвокат Екатерина Солдатова. Суд выяснил, что защитница передавала подруге письма от Ходырева, которые он ей писал в СИЗО. Послания содержали уменьшительно-ласкательные обращения, признания в любви и просьбы о помощи по делу. На основании действий адвоката суд вынес частное постановление в отношении Солдатовой и направил в Адвокатскую палату Петербурга с просьбой отреагировать на ее нарушения при защите обвиняемого.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Александр Ходырев , ФСИН , Санкт-Петербург
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