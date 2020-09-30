Любовника российской школьницы посадили за убийство 

Московский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к восьми годам лишения свободы 35-летнего Александра Ходырева за убийство мужчины. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.

Из материалов дела следует, что подсудимый был любовником 16-летней школьницы. Против их связи выступил друг семьи несовершеннолетней. 11 мая 2019 года он встретился с Ходыревым и потребовал, чтобы школьница вернулась домой. Ее взрослому любовнику это не понравилось и он избил потерпевшего. Тот умер на месте происшествия от тяжелого ушиба головного мозга.

«Ничего более, например, поджог тела, подсудимому не вменялось, доказано в суде не было и в фабуле дела отсутствует», — отметили в пресс-службе.