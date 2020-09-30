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Раскрыты подробности убийства жены российского депутата 

Lenta.ru 26 минут назад
Ложки в голове: подробности убийства жены депутата
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»
В психбольнице Петербурга арестовали 55-летнего муниципального депутата поселка Комарово Игоря Шокина, которого подозревают в убийстве жены. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным издания, мера пресечения в виде содержания под стражей была избрана 30 сентября на выездном заседании суда в медучреждении. Шокин арестован на два месяца. Он до сих пор находится в невменяемом состоянии, и следователь не может его допросить об обстоятельствах случившегося.
Издание раскрыло подробности убийства. Российский депутат напал на жену с ножом, а также использовал для убийства ложки, вилки и камень. В голове 60-летней женщины нашли три ложки, их обнаружили при помощи рентгена. Во рту у нее был кляп и камень, в шее осколки от окна, на которое она упала. Помимо ножевых ранений на теле погибшей имелись следы удушения.
По предварительной информации, вечер 27 сентября супруги провели с подругой, немного выпивали, но трагедии ничего не предвещало. Знакомые семьи уверяют, что Шокина никогда не пила.
Депутата задержали 28 сентября. По словам местных жителей, после убийства Шокин сбежал из дома, даже забыв про одежду. По предварительным данным, он совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения.
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Комментарии 1
Происшествия , Криминал , Игорь Шокин , Санкт-Петербург
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