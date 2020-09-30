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Жителя Урала приговорили к 3,5 года колонии за убийство двух котов 

РИА Новости 47 минут назад
Россиянину дали 3,5 года за убийство двух котов
Фото: РИА Новости
Тугулымский районный суд Свердловской области приговорил к 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима местного жителя, который забил кочергой насмерть двух котов своей престарелой матери в ее присутствии, сообщает в среду прокуратура региона.

"Тугулымский районный суд Свердловской области, учитывая рецидив в его действиях, за совершение данного преступления назначил Алексею Кромзину наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу", — говорится в сообщении.

Мужчина признан виновным по статье УК РФ "Жестокое обращение с несколькими животными, в целях причинения им боли и страданий из хулиганских побуждений, повлекшее их гибель".
По версии следствия, 16 января 2020 года Кромзин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений избил металлической кочергой двух котов по кличке Яша и Мармыш. В результате животные скончались. В суде Кромзин заявил, что убил котов, так как они мешали ему.
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Происшествия , ФСИН , Свердловская Область
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