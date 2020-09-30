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Фургал опроверг предъявление к нему потерпевшими исков на 1,5 млрд рублей 

BFM.RU 43 минуты назад
Фургал опроверг предъявление исков на 1,5 млрд рублей
Фото: РИА Новости
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, опроверг информацию о том, что потерпевшие предъявили к нему иски на сумму 1,5 млрд рублей в рамках уголовного дела. Как сообщает корреспондент Business FM, об этом он заявил на заседании Мосгорсуда.

«После прошедшего судебного заседания [21 сентября] СМИ напрямую, ссылаясь на следственные органы, заявили, что лично к Фургалу предъявлен иск на 1,5 млрд рублей от потерпевшей стороны, — сказал обвиняемый. — Я считаю, это грубое давление и искажение фактов. Никаких исков ко мне, тем более на 1,5 млрд рублей, не было».

О том, что потерпевшие требуют взыскать с Сергея Фургала 1,5 млрд рублей, СМИ сообщили 21 сентября. Информация прозвучала в Мосгорсуде, который тогда приступил к рассмотрению жалобы политика. Фургал оспаривает решение Басманного суда от 27 июля, наложившего арест на 400 тысяч долларов, которые принадлежали Олесе Киреевой — племяннице его бывшей жены Ларисы Стародубовой. СКР же считает, что деньги фактически принадлежали Фургалу. Обвиняемый это отрицает и утверждает, что не имеет к деньгам отношения. Арест был наложен в рамках расследования уголовного дела.
Экс-губернатор Хабаровского края находится в СИЗО «Лефортово» с 10 июля. Ему вменяется организация покушения на убийство амурского предпринимателя Александра Смольского и организация убийств бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова. Свою вину он не признает.
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Комментарии
Происшествия , Сергей Фургал , СИЗО "Лефортово" , Мосгорсуд , СКР , Хабаровский Край
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