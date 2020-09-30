Фургал опроверг предъявление исков на 1,5 млрд рублей

«После прошедшего судебного заседания [21 сентября] СМИ напрямую, ссылаясь на следственные органы, заявили, что лично к Фургалу предъявлен иск на 1,5 млрд рублей от потерпевшей стороны, — сказал обвиняемый. — Я считаю, это грубое давление и искажение фактов. Никаких исков ко мне, тем более на 1,5 млрд рублей, не было».