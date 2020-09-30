«Терпи»: коммунисты обрушились на изнасилованную порноактрису 

Партия «Коммунисты России» потребовала от полиции не принимать заявление об изнасиловании от порноактрисы Любови «Лолы Тейлор» Бушуевой. Об этом со ссылкой на исполнительного секретаря ЦК партии Сергея Малинковича пишет URA.RU.

Как сообщал «Рамблер», ранее Бушуева заявила в соцсетях, что ее избили и изнасиловали на отдыхе в Геленджике. По словам порноактрисы, она обратилась в полицию.

По мнению Малинковича, будет «позорно и унизительно», если сотрудники правоохранительных органов примут заявление от «развратной порноактрисы Бушуевой».

«Какую профессию выбрала — такую и терпи. В советское время таких Лолочек высылали на 101-й километр, распространение порнографии преследовалось по закону», — подчеркнул он.

Представитель партии предложил полиции завести на порноактису уголовное дело и наказать ее за съемки в кино для взрослых.