Доцент Соколов угрожал убить и закопать свою любовницу

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Рассказ экс-девушки историка Соколова об избиении попал на видео 

Алевтина Жаркова 22 минуты назад
Бывшая возлюбленная историка Соколова в суде рассказала об инциденте с ее избиением. Во время судебного заседания девушка заявила, что встречалась с ним на протяжении полутора лет. Но после того, как ей стало известно, что Соколов женат и имеет ребенка, она приняла решение прекратить отношения.
Судя по тому, что сообщила суду свидетельница, ее прощальный вечер с педагогом и бывшим мужчиной, едва не закончился трагедией. Соколов связал ей руки и начал избивать, угрожая убийством.

«Он подготовил утюг, который был у него в соседней комнате, другой комнате. Включил его в розетку на моих глазах и стал угрожать, что изуродует меня на всю жизнь, и я никому не буду нужна. И если он меня убьет, то мой труп он закопает на ближайшей стройке», — рассказала девушка.

Напомним, российский историк и реконструктор Олег Соколов обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, которая скончалась от выстрелов в голову 8 ноября прошлого года. Пытаясь избавиться от тела своей жертвы, Соколов расчленил его и выкинул в мойку.
Комментарии
Происшествия , Видео , Криминал , Анастасия Ещенко , Олег Соколов
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