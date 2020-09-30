Доцент Соколов угрожал убить и закопать свою любовницу

Бывшая возлюбленная историка Соколова в суде рассказала об инциденте с ее избиением. Во время судебного заседания девушка заявила, что встречалась с ним на протяжении полутора лет. Но после того, как ей стало известно, что Соколов женат и имеет ребенка, она приняла решение прекратить отношения.
Судя по тому, что сообщила суду свидетельница, ее прощальный вечер с педагогом и бывшим мужчиной, едва не закончился трагедией. Соколов связал ей руки и начал избивать, угрожая убийством.
«Он подготовил утюг, который был у него в соседней комнате, другой комнате. Включил его в розетку на моих глазах и стал угрожать, что изуродует меня на всю жизнь, и я никому не буду нужна. И если он меня убьет, то мой труп он закопает на ближайшей стройке», — рассказала девушка.
Напомним, российский историк и реконструктор Олег Соколов обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, которая скончалась от выстрелов в голову 8 ноября прошлого года. Пытаясь избавиться от тела своей жертвы, Соколов расчленил его и выкинул в мойку.