Доцент Соколов угрожал убить и закопать свою любовницу

«Он подготовил утюг, который был у него в соседней комнате, другой комнате. Включил его в розетку на моих глазах и стал угрожать, что изуродует меня на всю жизнь, и я никому не буду нужна. И если он меня убьет, то мой труп он закопает на ближайшей стройке», — рассказала девушка.