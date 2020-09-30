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Мужчина похитил 16-летнюю девочку в Подмосковье 

Газета.Ru и ещё 4 50 минут назад
Мужчина похитил 16-летнюю девочку в Подмосковье
Фото: depositphotos.com
В Подмосковье мужчину похитил 16-летнюю девочку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУСК России по Московской области Ольгу Врадий.
По данным следствия, 25 сентября москвич увидел на остановке на Ельдигинском шоссе девочку, подъехал к ней на автомобиле и спросил дорогу до деревни Алешино, после чего предложил ее подвести.
16-летняя девочка села к нему в машину, где мужчина написал на нее, связал руки веревкой, и, угрожая ножом, отобрал телефон. После он поехал в неизвестном направлении.
Пострадавшей удалось освободиться и сбежать, добраться домой ей помог мимо проезжавший водитель.
Следователи предъявили 40-летнему москвичу обвинение в разбойном нападении с применением оружия и похищении.
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