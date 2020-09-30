«Лучше пить мочу, чем жить с неадекватной матерью» 

Жительница Тюмени в прямом эфире приложения для знакомств матом накричала на сына, которого заподозрила в курении, сообщает издание «Подъём». Мальчик ушел из дома, заявив, что лучше будет «пить мочу», чем жить с неадекватной матерью.

На опубликованном видео изображена явно нетрезвая женщина, которая подзывает к себе мальчика. Подросток в ответ просит выключить камеру. Блогер обещает, что школьник не попадет в кадр.

«Дибилоид. Давай походи сюда дыши. Мразь. Че накруился? Лошадь еб***я», — кричит на сына героиня видео.

Мальчик уверяет мать, что не курил, но, получив затрещину, собирается и идет на выход из дома. При этом подоросток приговаривает, что женщина ведет себя неадекватно, и он лучше будет «пить мочу», чем жить с ней.

«Это сумасшедший дом», — раздосадованно отметил школьник.

Женщина, комментируя ситуацию, заявила, что пусть сын «идет пьёт мочу», потому что он «перекуренный чувак». Она подчеркнула, что «просто так он бы не дергался» и продолжила эфир.

Журналисты выяснили, что воспитание на камеру — это «фишка» тюменской блогерши. Подобные эфиры, по словам пользователей, она проводит каждый день.