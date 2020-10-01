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В Ростовской области загорелись жилые дома хуторян 

ИА Regnum и ещё 18 1 час назад
Жилые дома загорелись под Ростовом
Фото: пресс-служба Южного военного округа
В Каменском районе Ростовской области из-за угрозы распространения огня эвакуированы жители хутора Муравлёв. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 1 октября.
Следите за развитием событий в трансляции: «Снова огонь: пожары в Ростовской и Воронежской областях — все новости»
Известно, что причиной возгораний в населённом пункте стал ландшафтный пожар. Огонь перекинулся на жилые дома на хуторе, где проживают 93 человека. Люди эвакуированы.
Борьбу с огнём ведут почти 100 человек и 30 единиц техники. Спасатели пытаются защитить строения от пожара.
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Происшествия , Пожары , Ростовская Область
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