Сбежавших из колонии строгого режима заключенных поймали

Сбежавшие из исправительной колонии строгого режима Дагестане заключенные задержаны, об этом сообщает ФСИН. Кадры оперативной работы опубликовало несколько новостных Telegram-каналов. Подробности операции не сообщаются.

Шестеро осужденных совершили побег из колонии № 2 в пригороде Махачкалы в ночь на 23 сентября, предварительно вырыв тоннель. Все беглецы были приговорены к большим срокам лишения свободы. Один из них — к 15 годам заключения за убийство, двое — к 12 годам. Остальные получили не менее 8 лет.

Ранее сообщалось, что в причастности к побегу заключенных подозревается сотрудник пенитенциарного учреждения.