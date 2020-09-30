Сбежавших из колонии строгого режима заключенных поймали

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Опубликовано видео задержания сбежавших из тюрьмы заключенных 

Алевтина Жаркова 40 минут назад
Сбежавшие из исправительной колонии строгого режима в Дагестане заключенные задержаны, об этом сообщает ФСИН. Кадры оперативной работы опубликовало несколько новостных Telegram-каналов. Подробности операции не сообщаются.
Шестеро осужденных совершили побег из колонии № 2 в пригороде Махачкалы в ночь на 23 сентября, предварительно вырыв тоннель. Все беглецы были приговорены к большим срокам лишения свободы. Один из них — к 15 годам заключения за убийство, двое — к 12 годам. Остальные получили не менее 8 лет.
Ранее сообщалось, что в причастности к побегу заключенных подозревается сотрудник пенитенциарного учреждения.
Происшествия , Видео , ФСИН , Республика Дагестан
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