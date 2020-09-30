«Я женщина»: как унизили чемпионку 

Российскую спортсменку, шестикратную чемпионку мира и десятикратную чемпионку Европы по пауэрлифтингу Анну Тураева дважды унизили в аэропорту из-за ее внешности. Девушка рассказала об этом у себя в блоге в Instagram.

Как сообщает «Московский комсомолец», Анна направлялась транзитом из Питера в родной Краснодар через Москву . Сотрудники авиакомпании, перед посадкой рассматривая ее паспорт, начали задавать ей бестактные вопросы интимного характера. "Допрос" проходил в присутствии других пассажиров.

"При всей очереди меня отчитывали как малолетку, — поделилась Тураева. — Интересуясь, в роли кого я по жизни и в постели".

По прилету в Москву история повторилась. Сотрудники авиакомпании вновь попросили доказать, что она является женщиной и этот паспорт принадлежит ей.

По словам Тураевой, ей удалось сохранить самообладание и спокойно решить проблему. Но, считает она, более уязвимые психологически люди, оказавшись в подобной ситуации, могут отреагировать совсем по-другому.