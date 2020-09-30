Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«Я женщина»: как унизили чемпионку 

Александр Котлеткин 1 час назад
Российскую спортсменку, шестикратную чемпионку мира и десятикратную чемпионку Европы по пауэрлифтингу Анну Тураева дважды унизили в аэропорту из-за ее внешности. Девушка рассказала об этом у себя в блоге в Instagram.
Как сообщает «Московский комсомолец», Анна направлялась транзитом из Питера в родной Краснодар через Москву. Сотрудники авиакомпании, перед посадкой рассматривая ее паспорт, начали задавать ей бестактные вопросы интимного характера. "Допрос" проходил в присутствии других пассажиров.
"При всей очереди меня отчитывали как малолетку, — поделилась Тураева. — Интересуясь, в роли кого я по жизни и в постели".
По прилету в Москву история повторилась. Сотрудники авиакомпании вновь попросили доказать, что она является женщиной и этот паспорт принадлежит ей.
По словам Тураевой, ей удалось сохранить самообладание и спокойно решить проблему. Но, считает она, более уязвимые психологически люди, оказавшись в подобной ситуации, могут отреагировать совсем по-другому.
Видео дня. 50 000 литров вина утекло из цистерны с завода на улицу
Комментарии 29
Происшествия , Фото , Краснодар , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вдова Талькова назвала имя убийцы
Вдова Талькова назвала имя убийцы
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
«Трясло»: актриса об откровенной сцене с Харламовым
«Трясло»: актриса об откровенной сцене с Харламовым
Ширвиндт ответил Собянину на призыв сидеть дома
Ширвиндт ответил Собянину на призыв сидеть дома
Видео
Сбежавших из колонии строгого режима заключенных поймали
00:09
Сбежавших из колонии строгого режима заключенных поймали
Происшествия
Певица Зара пережила жесткую посадку самолета
00:24
Певица Зара пережила жесткую посадку самолета
Происшествия Шоу-бизнес
Опубликовано видео испытаний ранца парамедика
00:36
Опубликовано видео испытаний ранца парамедика
В мире
Опубликовано видео подробностей убийства жены депутатом
02:19
Опубликовано видео подробностей убийства жены депутатом
Происшествия Криминал
Уничтожение колонны с боеприпасами Азербайджана попало на видео
00:24
Уничтожение колонны с боеприпасами Азербайджана попало на видео
Конфликты В мире
Опубликовано видео работы расчета РЛС «Небо-М»
01:29
Опубликовано видео работы расчета РЛС «Небо-М»
Армия
Боксёрша вызвала Бузову на бой и попала на видео
02:24
Боксёрша вызвала Бузову на бой и попала на видео
Шоу-бизнес
Новая проповедь патриарха Кирилла попала на видео
04:12
Новая проповедь патриарха Кирилла попала на видео
Общество
Путин высказался о карантине и попал на видео
02:15
Путин высказался о карантине и попал на видео
Политика
Появилось видео с расчлененным телом в Петербурге
01:28
Появилось видео с расчлененным телом в Петербурге
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение