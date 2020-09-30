Певица Зара пережила жесткую посадку самолета

Самолет с известной российской певицей Зарой на борту совершил жесткую посадку в аэропорту города Томска, куда она прилетела вместе со своим коллективом на гастроли. Исполнительница хитов «Амели» и «Мир вашему дому» сняла инцидент на камеру.
Во время приземления воздушного судна девушка не смогла сдержать испуганного возгласа, который слышен за кадром.
«Я почувствовала, что происходит что-то неладное, самолет трясет. Мы снижаемся и вновь набираем высоту. Стюардесса успокаивает: из-за погодных условий мы не можем приземлиться, сохраняйте спокойствие, все будет хорошо», — сообщила поп-исполнительница.