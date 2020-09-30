Певица Зара пережила жесткую посадку самолета

«Я почувствовала, что происходит что-то неладное, самолет трясет. Мы снижаемся и вновь набираем высоту. Стюардесса успокаивает: из-за погодных условий мы не можем приземлиться, сохраняйте спокойствие, все будет хорошо», — сообщила поп-исполнительница.