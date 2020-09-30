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Ефремов отказался от общения с журналистами 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Ефремов отказался от общения с журналистами
Фото: РИА Новости
Осужденный на восемь лет актер Михаил Ефремов решил отказаться от общения с журналистами RT и «Московского комсомольца» Борисом Клином и Евой Меркачевой, которые также являются членами московской ОНК.

«Он сказал: «Будете опять писать про меня, всем рассказывать? Я пресс-конференций не даю». Не захотел общаться», — пояснила Меркачева ТАСС.

Ранее в пресс-службе Пресненского суда сообщили, что Ефремов в своей жалобе на приговор заявил о давлении со стороны бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Сам Пашаев выразил надежду, что такая жалоба поможет актеру добиться смягчения приговора.
Напомним, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.
Позже стало известно, что артист перед апелляцией отказался от адвоката Эльмана Пашаева. Новый адвокат Владимир Васильев обжаловал приговор по делу о смертельном ДТП, попросив назначить его подзащитному условное наказание. Другой адвокат Ефремова, Петр Хархорин, тоже попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы.
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Комментарии
Происшествия , Владимир Васильев , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Ева Меркачева , ФСИН , Московский комсомолец , ИТАР-ТАСС
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