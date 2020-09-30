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Воспитательницу расстреляют за отравление 25 детей 

Павел Тиунов 1 час назад
Воспитательницу расстреляют за отравление 25 детей
Фото: ТАСС
Китайская воспитательница попыталась убить 25 детей из соседней группы в качестве мести коллеге, сообщает BBC. Суд признал женщину виновной и приговорил к смертной казни.
Свой зловещий план преступница собиралась исполнить при помощи яда, которым хотела отравить супруга. Известно, что воспитательница подсыпала в пищу детям нитрин натрия — консервант для хранения мяса. В результате 21 ребенок был госпитализирован. Один из них впоследствии скончался после 10 месяцев пребывания в реанимации.
На убийство детей злоумышленница пошла, пытаясь отомстить коллеге. Суд назвал причины, сподвигшие женщину на преступление, «презренными» и приговорил ее к смертной казни через расстрел или введение инъекции.
Мужчина остался в гостях и убил двух детей
Как сообщал «Рамблер», в июне в Гуанси-Чжуанском районе на юге Китая местный житель устроил резню в начальной школе. Пострадали 40 человек, трое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии: директор, охранник и школьник. Злоумышленник был задержан. Им оказался 50-летний сотрудник охранного предприятия.
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Происшествия , В мире
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