Воспитательницу расстреляют за отравление 25 детей 

Китайская воспитательница попыталась убить 25 детей из соседней группы в качестве мести коллеге, сообщает BBC. Суд признал женщину виновной и приговорил к смертной казни.

Свой зловещий план преступница собиралась исполнить при помощи яда, которым хотела отравить супруга. Известно, что воспитательница подсыпала в пищу детям нитрин натрия — консервант для хранения мяса. В результате 21 ребенок был госпитализирован. Один из них впоследствии скончался после 10 месяцев пребывания в реанимации.

На убийство детей злоумышленница пошла, пытаясь отомстить коллеге. Суд назвал причины, сподвигшие женщину на преступление, «презренными» и приговорил ее к смертной казни через расстрел или введение инъекции.

Как сообщал «Рамблер», в июне в Гуанси-Чжуанском районе на юге Китая местный житель устроил резню в начальной школе. Пострадали 40 человек, трое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии: директор, охранник и школьник. Злоумышленник был задержан. Им оказался 50-летний сотрудник охранного предприятия.