COVID как способ наживы: о справках о коронавирусе

В интернете появился нелегальный бизнес по продаже справок с результатами тестов на COVID-19. Документ очень востребованный. Купить справку можно по цене от тысячи до двух с половиной тысяч рублей. Как остановить мошенников, что может грозить им и тем, кто покупает такие документы, телеканалу «МИР 24» рассказала юрист Татьяна Белова

— Можно ли остановить такой вид мошенничества?

Татьяна Белова: Это глобальная проблема. Остановить ее можно, если искоренить спрос на такие справки. В ином случае — вряд ли.

— Какое наказание грозит продавцам поддельных справок?

Татьяна Белова: Для продавцов есть два вида ответственности — административная и уголовная. Если продавцом выступает юридическое лицо, это административная ответственность. Если продавцом выступает физическое лицо, то уголовная.

— Какие сроки и штрафы могут быть?

Татьяна Белова: По КоАП для юридических лиц устанавливается штраф от 30 тысяч. Если мы рассматриваем уголовно наказуемое деяние, то начинается от ограничения свободы и заканчивается лишением свободы до трех лет.

— По каким признакам можно определить, что справка липовая?

Татьяна Белова: Определить можно, но в зависимости от того, как выглядит справка. Если визуально можно увидеть — печать поставлена на самом деле, или она выведена на компьютере, то это видно. Если печать поставлена, есть подпись ручкой, то иногда определить бывает невозможно. Но если не будет оригинала, обычному человеку будет сложно определить, поддельная это справка или оригинальная.

— Мошенники используют названия реальных клиник. Эти учреждения могут защитить свою репутацию?

Татьяна Белова: Да, у таких организаций такое право есть. Они даже должны обращаться в правоохранительные органы , поскольку это нарушает их права, репутацию, но сами медорганизации узнают об этом в последний момент. Справки предоставляются людьми для третьих лиц — для работодателей, еще куда-то. Выдавала организация справку или нет, узнается, когда проводится проверка. В иных случаях учреждение может работать и не знать, что от его имени выдаются справки.

— Насколько сложно выявить такие преступления?

Татьяна Белова: Сложно не выявить, а расследовать, поскольку правоохранительные органы достаточно загружены, очень сложно установить тех лиц, которые этим занимаются. Есть сложности в квалификации. Наше законодательство в плане регулирования вопроса — что является официальным документом — не совсем полностью разработано. Является справка официальным документом или нет? Нужно будет устанавливать юридическую природу документа. По практике, органы полиции за такие категории преступлений берутся неохотно.

— Нужно доработать законодательную базу?

Татьяна Белова: Да, нужно доработать, но нужно доработать по порядку предоставления справок. Например, если люди возвращаются из-за границы, они должны пройти тестирование на ковид. Я сама это проходила, есть обязанность разместить справку на портале Госуслуг. Она переходит в контролирующие органы, которые могут сделать запросы и проверить, выдавалась такая справка или нет. То же самое с работодателями.

Такие справки должны легко проверяться. Если человек будет это осознавать, он вряд ли будет обращаться в организации, которые предоставляют поддельные справки. Он же понимает, что тестирование он не проходил, а справку получает.

Это занимает много времени, тема актуальна, много других вопросов, которые требуют регулирования, но нужно сделать эту процедуру более прозрачной. Либо работодатели могут сотрудничать с определенными компаниями: человек прошел тестирование, и компания в адрес работодателя направляет результаты.

— Человеку за то, что он купил такую справку, грозит реальный срок, если окажется, что он болен?

Татьяна Белова: Когда появилась инфекция, были внесены изменения в законодательство, новые виды ответственности. Если человек не соблюдает санитарно-эпидемиологические правила, не совершает действия, которые от него требуются, наказание для этого есть — вплоть до уголовного. Если человек сел в самолет, у него была коронавирусная инфекция, а он предоставил сведения, что у него этого нет, но это повлекло заражение других людей или смерть, можно получить наказание до семи лет лишения свободы.