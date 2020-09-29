Россиянка упала на машину вместе с куском балкона

городе Вичуга Ивановской области женщина зацепилась за балконное ограждение на четвертом этаже жилого дома и упала вместе с этим куском на припаркованную внизу машину. Об этом сообщает «Ivanovonews».

Россиянка была в гостях в одной из квартир жилого дома. В какой-то момент она решила выйти на балкон, но споткнулась, зацепилась за его металлическое ограждение и рухнула вместе с ним. В результате они приземлились на припаркованный около дома автомобиль. Владелица машины вызвала бригаду скорой помощи, которая вскоре госпитализировала пострадавшую в областную больницу.

Врачи провели комплексное обследование пострадавшей и диагностировали у нее черепно-мозговую травму, а также многочисленные ушибы. На данный момент женщина находится в стабильном удовлетворительном состоянии. По факту падения правоохранительные органы начали проверку. Им удалось установить, что упавшая женщина пила в гостях алкоголь. Однако не известно, как это сказалось на ее состоянии в момент падения.

В сентябре 2020 года в городе Корсаково Сахалинской области две пенсионерки упали вместе с балконной плитой с третьего этажа жилого дома. Женщины собирались попить там кофе. В результате их госпитализировали с травмами средней степени тяжести.