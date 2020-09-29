Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Россиянка упала с четвертого этажа дома вместе с куском балкона 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянка упала на машину вместе с куском балкона
Фото: Телекомпания Барс / YouTube
В городе Вичуга Ивановской области женщина зацепилась за балконное ограждение на четвертом этаже жилого дома и упала вместе с этим куском на припаркованную внизу машину. Об этом сообщает «Ivanovonews».
Россиянка была в гостях в одной из квартир жилого дома. В какой-то момент она решила выйти на балкон, но споткнулась, зацепилась за его металлическое ограждение и рухнула вместе с ним. В результате они приземлились на припаркованный около дома автомобиль. Владелица машины вызвала бригаду скорой помощи, которая вскоре госпитализировала пострадавшую в областную больницу.
Врачи провели комплексное обследование пострадавшей и диагностировали у нее черепно-мозговую травму, а также многочисленные ушибы. На данный момент женщина находится в стабильном удовлетворительном состоянии. По факту падения правоохранительные органы начали проверку. Им удалось установить, что упавшая женщина пила в гостях алкоголь. Однако не известно, как это сказалось на ее состоянии в момент падения.
В сентябре 2020 года в городе Корсаково Сахалинской области две пенсионерки упали вместе с балконной плитой с третьего этажа жилого дома. Женщины собирались попить там кофе. В результате их госпитализировали с травмами средней степени тяжести.
Видео дня. Экс-жену рэпера Гуфа заподозрили в перевозке оружия
Последние новости
Российская соцсеть запустила кампанию для поддержки людей с аутизмом Российская соцсеть запустила кампанию для поддержки людей с аутизмом Армения заявила о сбитом турецким F-16 штурмовике Су-25 Армения заявила о сбитом турецким F-16 штурмовике Су-25 Турция отреагировала на данные о сбитом армянском штурмовике Су-25 Турция отреагировала на данные о сбитом армянском штурмовике Су-25
Комментарии
Происшествия , МВД , Вичуга , Ивановская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ширвиндт ответил Собянину на призыв сидеть дома
Ширвиндт ответил Собянину на призыв сидеть дома
Появилось видео уничтожения вертолёта ВС Азербайджана
Появилось видео уничтожения вертолёта ВС Азербайджана
Вдова Талькова назвала имя убийцы
Вдова Талькова назвала имя убийцы
Появилось видео сравнения армий Еревана и Баку
Появилось видео сравнения армий Еревана и Баку
Видео
Пьяная пассажирка устроила дебош в самолете и попала на видео
01:57
Пьяная пассажирка устроила дебош в самолете и попала на видео
Опубликовано видео пожара в Новосибирске
00:12
Опубликовано видео пожара в Новосибирске
Опубликовано видео последствий лесных пожаров в Калифорнии
01:21
Опубликовано видео последствий лесных пожаров в Калифорнии
Опубликовало видео учения экипажей авиации Тихоокеанского флота
00:38
Опубликовало видео учения экипажей авиации Тихоокеанского флота
Уничтожение азербайджанского вертолета армянскими военными попало на видео
00:10
Уничтожение азербайджанского вертолета армянскими военными попало на видео
Прыгнувший с лодки на гигантскую акулу мужчина попал на видео
00:27
Прыгнувший с лодки на гигантскую акулу мужчина попал на видео
В мире Происшествия
Назван подозреваемый в убийстве дочери Конкина
02:19
Назван подозреваемый в убийстве дочери Конкина
Происшествия Криминал
Москва оценила тайный визит Меркель к Навальному
01:02
Москва оценила тайный визит Меркель к Навальному
Политика
Соседи рассказали об убившем жену депутате
00:34
Соседи рассказали об убившем жену депутате
Происшествия Криминал
«Идет война»
07:15
«Идет война»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение