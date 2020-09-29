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Источник: в Петербурге обнаружили обезглавленное тело

РИА Новости
1 час назад
Тело без головы и рук обнаружили у яхт-клуба в Приморском районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
В Петербурге обнаружили обезглавленное тело
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Тело без головы и рук обнаружили у яхт-клуба в Приморском районе", - сказал собеседник агентства.
По его словам, тело нашли в воде, его прибило к берегу.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Происшествия,РИА Новости,Санкт-Петербург,
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