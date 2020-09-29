При обрушении моста под Екатеринбургом погиб человек

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Водитель грузовика погиб при обрушении пешеходного моста под Екатеринбургом , рассказал РИА Новости собеседник в экстренных службах региона.

Пешеходный мост рухнул на трассе М5 "Урал" вечером во вторник после повреждения автомобилем КамАЗ из-за превышения допустимых габаритов. Движение на трассе перекрыто.

Областной главк МЧС сообщает, что водителя зажало в кабине.

"У Камаза открылся борт, из-за превышения допустимых габаритов по высоте (грузовик) столкнулся с пешеходным мостом. В результате ДТП мост повреждён. Водитель грузовика погиб", — рассказал собеседник агентства.