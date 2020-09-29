При обрушении моста под Екатеринбургом погиб человек

Водитель грузовика погиб при обрушении пешеходного моста под Екатеринбургом, рассказал РИА Новости собеседник в экстренных службах региона.
Пешеходный мост рухнул на трассе М5 "Урал" вечером во вторник после повреждения автомобилем КамАЗ из-за превышения допустимых габаритов. Движение на трассе перекрыто.
Областной главк МЧС сообщает, что водителя зажало в кабине.
"У Камаза открылся борт, из-за превышения допустимых габаритов по высоте (грузовик) столкнулся с пешеходным мостом. В результате ДТП мост повреждён. Водитель грузовика погиб", — рассказал собеседник агентства.
Руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил РИА Новости во вторник, что "организовано движение со стороны Челябинска в Екатеринбург по екатеринбургской кольцевой автодороге мимо аэропорта "Кольцово", а со стороны Екатеринбурга в Челябинск — через микрорайон Химмаш".