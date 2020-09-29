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Жене расчлененного рэпера Картрайта продлили арест 

Газета.Ru и ещё 7 1 час назад
Жене расчлененного рэпера Картрайта продлили арест
Фото: kkkartrait/Instagram
Супруге рэпера Энди Картрайта Марине Кохал продлили арест на месяц, сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке".
Женщине, которую обвиняют в убийстве рэпера, придется остаться под арестом до 30 октября.
По словам женщины, говорит, что за это время ее ни разу не посетили для допроса.
В июле правоохранители нашли в петербургской квартире пары расчлененные останки, принадлежащие Александру Юшко (настоящее имя Энди Картрайта). Супруга заявила, что он скончался от передозировки, и она решила избавиться от тела, чтобы сохранить репутацию мужа. Кохал позже предъявили обвинение в убийстве.
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Происшествия , Александр Юшко
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