Жене расчлененного рэпера Картрайта продлили арест 

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Супруге рэпера Энди Картрайта Марине Кохал продлили арест на месяц, сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке".

Женщине, которую обвиняют в убийстве рэпера, придется остаться под арестом до 30 октября.

По словам женщины, говорит, что за это время ее ни разу не посетили для допроса.